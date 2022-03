Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca spera ca romanii vor pleca in vacanta de primavara, care coincide si cu sarbatoarea de Paste si 1 Mai, si prin acest fapt vor ajuta sectorul turismui. Ministrul a dat…

- Turismul ar putea atrage in acest an un capital care poate varia intre 300 si 500 milioane euro, ca urmare a introducerii voucherelor de vacanta, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, informeaza AGERPRES . „In cursul lunii decembrie, a fost adoptata acea ordonanta…

- Turismul intern ar putea atrage in acest an un capital care poate varia intre 300 si 500 milioane euro, ca urmare a introducerii voucherelor de vacanta. “In cursul lunii decembrie, a fost adoptata acea ordonanta de urgenta care permite pentru o perioada de cinci ani de zile acordarea voucherelor de…

- Vouchere de vacanța și pentru angajații din PRIVAT. Suma poate fi de ȘASE ORI salariul minim. Patronul o poate deduce Voucherele de vacanța vor fi acordate și angajaților din domeniul privat, iar valoarea acestora poate fi de șase ori salariul minim pe economie a anunțat Ministrul Antreprenoriatului…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anunțat ca voucherele de vacanța vor fi acordate și angajaților din domeniul privat, iar valoarea acestora poate fi de șase ori salariul minim pe economie. Citește și:Mioveni. A aruncat gunoiul pe trotuar și și-a continuat drumul…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anunțat ca voucherele de vacanța vor fi acordate și angajaților din domeniul privat, iar valoarea acestora poate fi de șase ori salariul minim pe economie. Angajatorii nu vor plati contribuții la stat pentru suma dedusa. „Am inceput…

- Șapte dintre obiectivele propuse in 2022 de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului au fost deja indeplinite, a anunțat miercuri ministrul Constantin Daniel Cadariu. „In momentul de fața, sintetic, suntem in situația in care avem șapte obiective indeplinite din ce ne-am propus pentru acest an”,…

- Ministrul Cadariu a anuntat ca, de la preluarea mandatului, a avut intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri, si cu premierul. ”In momentul de fata avem 7 obiective indeplinite”, a spus Cadariu, anuntand ca ”astazi s-a inchis schema de ajutor HORECA. ”In total, s-au achitat aproape 2.2 miliarde…