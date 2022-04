Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu s-a referit duminica, intr-o interventie la un post de televiziune, la imaginile participarii Romaniei la Targul de Turism de la New York, unde au fost prezentate coli A4 prinse de o draperie! Ministrul a spus ca nu este multumit…

- O postare de pe pagina de Facebook a Consulatului General al Romaniei la New York privind participarea Romaniei la Targul de Turism Travel and Adventure Show a provocat un val de ironii in randul internautilor care au remarcat standul ce includea o draperie neagra pe care au fost prinse, cu cleme, fotografii…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu a declarat, duminica, intr-o interventie la Realitatea Plus, despre imaginile participarii Romaniei la Targul de Turism de la New York, unde au fost prezentate niste coli A4, prinse de o draperie, ca nu este multumit de modul in…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a transmis, duminica, intr-o interventie la Realitatea Plus, ca nu este multumit de modul in care a fost reprezentata tara noastra la Targul de Turism de la New York, insa acesta s-a facut la solicitarea reprezentantilor din turism.

- "Nu sunt multumit de modul in care am fost reprezentati la acel targ. Participarea s-a facut la solicitarea reprezentantilor din Turism. Din cei 5 expozanti care s-au aratati interesati, 4 nu au mai vrut sa participe. Practic, Romania a facut un efort doar pentru un expozant. (...)Din informatiile mele,…

- O postare de pe pagina de Facebook a Consulatului General al Romaniei la New York referitoare la participarea tarii la Targul de Turism Travel and Adventure Show a provocat un val de ironii pe retelele de socializare.

- ​​O imagine postata de Consulatul Romaniei la New York a devenit virala pe Facebook, chiar daca a fost ștearsa. Consulatul a publicat o fotografie cu standul Romaniei de la un targ de turism de la New York, laudandu-se cu „diseminarea informațiilor exclusive” și ofertele de turism. Imaginea arata insa…

- O fotografie postata de Consulatul Romaniei la New York face furori in mediul online. Șase persoane in fața unei perdele negre au promovat Romania la unul dintre cele mai mari targuri de turism: cel de la New York. Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat ca…