- Iarna iși face simțita prezența in toata Europa. Ninsorile și gerul au pus stapanire pe Marea Britanie, Franta, Germania, Cehia si Serbia și au dat peste cap traficul de pe șosele, dar și pe cel aerian. Valul de aer polar iși face simțita prezența și in Romania. Vor fi inregistrate cele mai mici temperaturi…

- Apple a lansat in aprilie 2022 serviciul Self Service, prin care posesorii de iPhone-uri din SUA isi puteau repara telefoanele acasa. Trebuia doar sa isi comande componente si unelte de reparatii, plus manuale si erau gata. Acum serviciul a ajuns in Europa. Pentru inceput Apple Self Service Repair e…

- Discuțiile privind eliminarea, pana in 2035, a inmatricularilor noi de mașini cu combustie interna, in vederea reducerii emisiilor de CO2, concretizate zilele trecute prin acordul Parlamentului și Consiliului European, au inceput in urma cu cațiva ani și au produs deja efecte. Consumatorii au inceput…

- ”Turcia are foarte multe produse turistice, iar turismul sportiv este unul dintre ele. Astfel, parcul natural Ballikayalar este unul special, deoarece este la numai 45 de minute de Istanbul. Daca vii la Istanbul, parcul se afla la numai o ora de condus, iar aici poti face catarari, te poti plimba si…

- Postul B1 TV va difuza in premiera și in exclusivitate in Romania documentarul ”De ce platim taxe?”, vineri seara, incepand cu ora 23:00. Filmul prezinta o ampla analiza a sistemului de taxe, din cele mai vechi timpuri și pana in prezent. Telespectatorii vor putea afla cum mari evenimente din istoria…

- Este zi de greva generala și proteste in Grecia. Muncitorii spun ca sunt sufocați din cauza inflației galopante și cer salarii mai mari. Confederația Generala a Muncitorilor Greci, care reprezinta sectorul privat, impreuna cu sindicatul care coordoneaza sectorul public solicita creșterea salariului…

- In luna septembrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +9.6% fața de septembrie 2021, atingandu-se un nivel de 787.870 unitați. Pe primele noua luni din 2022: – au fost inmatriculate 6.784.318 unitați, o scadere cu -9.9% fața de perioada similara din 2021. – au…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmeaza sa publice o colectie a discursurilor sale de razboi, pe care editorul sau le-a descris drept „un strigat de lupta pentru ca lumea sa vorbeasca si sa lupte pentru libertate", potrivit The Guardian. "A Message from Ukraine" va include 16 discursuri selectate…