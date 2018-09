Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a facut anunțul. Acesta a explicat ce se va intampla cu voucherele de vacanța date de PSD bugetarilor.Fiecare roman care lucreaza in sistemul de stat va beneficia și anul viitor de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei, arata un comunicat transmis…

- Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI) spune ca a luat act cu surprindere de ”avertismentul” public lansat de catre presedintele Klaus Iohannis legat de proiectul de Ordonanta privind activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare, ii raspunde ironic acestuia si acuza Administratia Prezidentiala ca…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, și-a prezentat bilanțul la șase luni, dar acesta se lauda cu lucruri pe care le-a facut fostul ministru, Mircea Dobre. In plus, actualul ministru cere presei sa nu mai publice lucruri negative despre turism, pentru ca sperie calatorii romani. Iar daca vor sa scrie…

- Un numar de 1,2 milioane de persoane au intrat in posesia tichetelor de vacanta in acest an, in timp in primul semestru al anului, am inregistrat un salt de 4,1% al numarului de turisti in Romania, a declarat, luni, ministrul Turismului, Bogdan Trif, la conferința de bilanț de la minister. "Vreau să…

- Ministrul Turismului anunța evaluarea ”eficienței” voucherelor de vacanța”: Vom vedea daca le vom acorda și in 2019, a spus, vineri, la Constanța, ministrul Bogdan Trif, el mentionand ca ANAT a indemnat ministerul de resort sa nu renunte la acest tip de sprijin in sectorul turistic. „Anul acesta, voucherele…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca la finalul anului urmeaza sa fie realizata o evaluare a eficientei voucherelor de vacanta, sa se vada la cel nivel au stimulat mediul privat, dupa care se va decide daca acest sistem va continua si anul viitor. Trif spune ca ANAT a solicitat ca acest sprijin…

