- „Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem de-a face cu un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati, de consecintele escaladarii preturilor la energie, de presiuni inflationiste si costuri crescute ale finantarii. Dar, chiar si intr-un astfel de…

- Blue Air is a private operator that will have to pay both compensation to the passengers it abandoned and the costs of the TAROM tickets, the Minister of Transport and Infrastructure, Sorin Grindeanu, wrote on his Facebook page. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „A treia cursa speciala TAROM urmeaza sa decoleze spre Larnaka (Cipru) in aceasta seara, in jurul orei locale 21.30 pentru repatrierea a aproximativ 97 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, care s-au inscris pana acum pe liste. Aeronava TAROM are o capacitate de 116 locuri…

- Situația romanilor afectați de situația aparuta la Blue Air, urmare a deciziei de anulare a zborurilor companiei, continua sa fie in atenție. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca peste 620 de romani, afectati de anularea zborurilor Blue Air, solicitasera pana marti noaptea, sprijin sa revina in…

- Situația romanilor afectați de anularea zborurilor Blue Air – decizie care a dat peste cap planurile unui numar mare de conaționali – a ajuns in atenția Guvernului. S-au cautat soluții pentru ca romanii blocați in afara țarii de masura suspendarii zborurilor acestei companii sa fie aduși in Romania.…

- Pasagerii blocați pe aeroporturi, din cauza suspendarii zborurilor companiei Blue Air, sunt nevoiți fie sa-și prelungeasca perioada de cazare in țara in care se afla, pana cand se stabilesc detaliile zborurilor Tarom care urmeaza sa-i reptatrieze, fie sa iși cumpere un alt bilet de avion, daca vor sa…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat la Dig24 o campanie nationala de promovare a destinatiilor turistice din Romania, in valoare de 100.000 de euro. Campania va fi facuta cu ajutorul influencerilor, iar scopul ei este sa le arate oamenilor destinații de vacanța interne, in condițiile in…

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…