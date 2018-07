Ministrul Turismului, despre promovarea Romaniei in online: De multe ori a fost mirifica, dar a lipsit cu desavarsire

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat pe Bulevardul Kiseleff. In difuzoarele din piata a fost pus un mesaj al lui Mihai Sora. In piata sunt impartiti fluturasi in care sunt explicate modificarile la codurile penale, titreaza…

- Germania este foarte atenta la evoluția situației din Romania, in urma deciziei CCR de revocare a șefei DNA, dar este cunoscuta pentru recomandarea ferma ca deciziile Curții Constituționale sa fie puse in practica „cu promptitudine”, scrie Grupul de Investigații Politice pe pagina de Facebook. Ambasada…

- Domeniul schiabil Muntii Fagaras a fost una dintre temele abordate de ministrul Turismului, Bogdan Trif, la intalnirea de la Bucuresti cu comisarul european pentru Industrie, Antreprenoriat si Turism, Elzbieta Bienkowska, potrivit unui comunicat de presa al PSD Sibiu, organizatie al carei presedinte…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- Municipiul Cluj-Napoca se afla pe primul loc in topul preferintelor tinerilor de a se muta intr-un alt oras pentru un loc de munca, releva un sondaj de opinie realizat Targul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare din Romania, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat…

- Proiectul "Doneaza sange! Fii erou!" initiat de Societatea Studentilor Medicinisti Iasi organizeaza o noua campanie de strangere de donatori de sange care se va desfasura pana pe 11 mai. Particularitatea acestei campanii este desfasurarea la nivel national, simultan in 11 orase din Romania: Iasi, Bucuresti,…

- Garzile medicilor ar putea fi scoase din categoria sporurilor plafonate; Premierul Viorica Dancila a anunțat, la Romania TV, noi discuții cu sindicatele din sanatate, pe tema nemulțumirilor legate de taierea sporurilor. O alta alternativa pentru a rezolva problemele salarizarii medicilor ar fi trecerea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca, pana la construirea unei autostrazi, o posibila solutie pentru evitarea aglomeratiei pe DN1 ar putea fi reconfigurarea traficului in zona Comarnic, afirmand ca va discuta acest aspect cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova.…