Stiri pe aceeasi tema

- Firmele romanești din domeniul turismului, care atrag turiști straini in Romania, vor putea obține fonduri nerambursabile in valoare totala de 20 de milioane de lei (circa 4 milioane de euro), printr-o noua schema de ajutoare de minimis scoasa in consultare publica, luni, de Ministerul Antreprenoriatului…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat ca se asteapta ca in acest an, odata cu ridicarea restrictiilor legate de pandemia de COVID-19, Romania sa fie vizitata de peste 1,5 milioane de turisti.

- Daniel Cadariu a declarat, duminica, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca va fi stimulata activitatea de a aduce turisti straini in Romania. ”In 2019, indicatorii spuneau ca au ajuns in Romania 2,7 milioane de turisti straini si exact pentru a ajuta cumva si acest aspect, noi am pregatit…

- Va mai amintiți celebra frunza de palmier, brandul de țara, pe care Elena Udrea a platit 30 de milioane de euro? Reprezentanții din turism nu-i vad utilitatea și nu se inghesuie sa o foloseasca pe materialele de promovare turistica a Romaniei. Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat…

- “Este in vigoare. S-au cheltuit acum 10-12 ani 30 de milioane de euro, bani europeni. Este in proprietatea ministerului, sta nefolosit de atunci. (..) Nu e folosit aproape deloc”, a declarat ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, marti seara, la TVR. El a precizat ca a decis constituirea…

- Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, afirma ca brandul de tara - frunza - este in continuare in vigoare, insa "nu este folosit aproape deloc". Brandul stabilit pe vremea cand Elena Udrea era ministru al Turismului a costat 30 de milioane de euro. "Este in vigoare. S-au cheltuit acum 10-12…

- Apicultorii vor avea la dispoziție, in acest an, fonduri de aproape 60,2 milioane de lei, in creștere ușoara fața de suma alocata, anul trecut. De altfel, și valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 se va mari de la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei, contributia…

- Valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 va creste la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei. Contributia Uniunii Europene la acest program derulat in Romania este de 84,81 milioane de lei. Așa arata proiectul de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii…