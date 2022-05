Ministrul Turismului ar prefera alte destinații in locul celor romanești, foarte scumpe și nu iși explica cum o parte dintre cetațeni dau atația bani ca sa iși petreaca vacanțele aici. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Prima Tv, nu ințelege cum romanii pot da atația bani pe vacanțele din […] The post Ministrul Turismului, declarație ȘOC dupa mini-vacanța de 1 Mai: Litoralul romanesc e scump. Nu ințeleg de ce romanii dau atația bani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .