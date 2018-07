Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turismului, Bogdan Trif, considera ca județul Suceava se promoveaza bine pentru atragerea de turiști, insa are nevoie și de sprijin de la nivel central. Bogdan Trif a declarat, la Sucevița, ca județul Suceava are tot sprijinul acestui minister, subliniind faptul ca in județ sunt deja localitați…

- Ministrul turismului, Bogdan Trifin, considera ca municipiul Radauți are foarte multe de oferit din punct de vedere turistic. Bogdan Trifin a vizitat astazi municipiul Radauți, alaturi de primarul Nistor Tatar, prefectul Mirela Adomnicai și parlamentarii Ioan Stan, Alexandru Radulescu și Maricela Cobuz.…

- Ministrul turismului, Bogdan Trif, va sosi vineri, 6 iulie intr-o vizita in judetul Suceava la invitația parlamentarilor social-democrați suceveni, a anunțat purtatorul de cuvant al PSD Suceava, deputatul Alexandru Radulescu. In prima parte a zilei ministrul va inspecta stadiul in care se afla partia…

- Pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire, Ziarul Financiar, sustinut de Banca Transilvania, a lansat proiectul „Romania 100 de idei”, o platforma deschisa unde, prin discutii, interviuri, vrem sa gasim cele 100 de idei de crestere care ne-ar duce inainte si care ar face ca Romania sa fie…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta intrarea in vigoare, joi, a regulamentului general privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) in cadrul spatiului comunitar si apreciaza ca acesta va duce la reducerea birocratiei si va stimula inovarea. "Scopul…

- Toate punctele vamale vor fi reabilitate si modernizate pana la sfarsitul acestui an, astfel incat sa nu mai intre in tara niciun produs fara a fi scanat, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ''E un obiectiv foarte ambitios, dar care se va realiza.…

- Consumul ramane inca principalul vector al cresterii economice, dar lucrurile se vor schimba: investitiile vor fi de mai mare anvergura, cel putin investitiile publice vor creste substantial, spune Eugen Teodorovici ministrul finantelor. “Consumul reprezinta inca principalul element de crestere…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului, a declarat in cadrul Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii, ca procedurile de autorizare din sector sunt foarte greoaie si ca se doreste o descentralizare asfel incat decizia de emitere a a tuturor autorizatiilor si licentelor sa fie luata de fiecare…