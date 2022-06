Ministrul Turismului: Agenții economici au beneficii dacă acordă tichete de vacanță salariaților. Mulți nu știu acest lucru Agentii economici trebuie informati ca au posibilitatea legala de a emite tichete de vacanta pentru angajati, beneficiind de anumite facilitati, a declarat, vineri, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, la o conferinta de presa sustinuta in statiunea Mamaia. Valoarea unui tichet de vacanta poate ajunge pana la de sase ori salariul minim pe economie, putand fi o solutie pentru fidelizarea angajatilor sau pentru atragerea lor catre locul de munca respectiv. „Toti operatorii din privat pot, asa spune legea, emite tichete de vacanta, care pot merge pana la de sase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

