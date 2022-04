Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a decis sa suspende participarea Romaniei la targurile de turism pana la stabilirea unei noi strategii de promovare. A cerut si anchetarea disciplinara a responsabililor.

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, este chemat in Parlament sa dea explicații in fața membrilor Comisiei pentru antreprenoriat și turism, in urma scandalului legat de modul cum a fost promovata Romania la standul de la Targul Internațional de Turism de la New York. Inițiativa…

- Despre standul tarii noastre pregatit doar cu poze A4 agatate de o perdea neagra, o masa si cateva scaune, Marcel Ciolacu spune ca „astfel de lucruri jenante nu trebuie sa se mai intample”.„Imaginea pentru Romania nu este una fericita. Cred ca domnul prim-ministru, care este cel mai indreptatit, daca…

- Andrei Muraru, Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, a reacționat dur in scandalul reprezentarii Romaniei la Targul Internațional de Turism din New York.„Este scandalos si rușinos. N-am vazut nicio demisie și nici o asumare a raspunderii. Nu este posibil ca lucrurile sa ramana așa. Cine a organizat…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu s-a referit duminica, intr-o interventie la un post de televiziune, la imaginile participarii Romaniei la Targul de Turism de la New York, unde au fost prezentate coli A4 prinse de o draperie! Ministrul a spus ca nu este multumit…

- O postare de pe pagina de Facebook a Consulatului General al Romaniei la New York privind participarea Romaniei la Targul de Turism Travel and Adventure Show a provocat un val de ironii in randul internautilor care au remarcat standul ce includea o draperie neagra pe care au fost prinse, cu cleme, fotografii…

- ”Nu sunt multumit de modul in care am fost reprezentati la acest targ, asta in primul rand. In al doilea rand, fac precizarea ca acest targ, sau mai exact participarea la acest targ din SUA s-a facut la solicitarea reprezentantilor din turism. Din pacate, cei cinci expozanti care s-au aratat dornici…

