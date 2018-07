Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a aprobat, prin ordin de ministru, noi reglementari privind agrementul nautic, se arata intr un comunicat al Ministerului Turismului. Schimbarile sunt legate de zonele in care pot avea loc sporturile nautice. Concret, cei care vor sa desfasoare activitati de agrement…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, efectueaza, vineri, o vizita de lucru in judetul Suceava. Purtatorul de cuvant al Organizatiei Judetene Suceava a PSD, deputatul Alexandru Radulescu, a informat, printr-un comunicat de presa, ca Trif a fost invitat la Suceava de parlamentarii social-democrati din ...

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere pe drumul județean 103T Feleacu – Partia de schi Feleacu, lucrari ce se vor finaliza cu așternerea unui covor asfaltic pe toata lungimea drumului. Read More...

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, va sustine, vineri, 01.06.2018, la ora 12, o declaratie de presa pe tema turismului in Delta Dunarii, cu prilejul unui infotrip la care participa jurnalisti din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria si Romania.Evenimentul va avea loc la pensiunea…

- Portalul OLX a anuntat ca va dezactiva anunturile de vanzare a voucherelor de vacanta. Reprezentantii OLX au declarat, vineri, pentru News.ro ca aceasta masura se afla deja in derulare. “La fel ca si in cazul voucherelor pentru biciclete, anunturile care pun in vanzare tichetele de vacanta sunt active…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, la inceputul saptamanii, la Constanta, ca voucherele de vacanta vor putea fi distribuite incepand de saptamana viitoare, informeaza Mediafax.Bogdan Trif, a spus, la finalul unei intalniri de lucru cu autoritatile locale, agentii economici si conducerea judetului…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a spus, la finalul unei intalniri de lucru cu autoritatile locale, agentii economici si conducerea judetului Constanta, ca de saptamana viitoare va incepe repartizarea voucherelor de vacanta. „Voucherele de vacanta au intrat in linie dreapta. Ministerul Turismului,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a participat duminica la Parada Junilor Brasovului, eveniment de care s-a aratat extrem de incantat, precizand ca va recomanda tuturor turistilor sa vina si sa urmareasca an de an aceasta manifestare. ''Sunt extrem de incantat de acest eveniment.…