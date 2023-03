Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu va efectua sambata o vizita in Egipt pentru a initia o apropiere intre cele doua tari dupa un deceniu de tensiuni, a anuntat vineri diplomatia egipteana, transmite AFP.Dupa ce l-a primit pe omologul sau egiptean Sameh Choukri la sfarsitul lunii februarie…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a avut, in cursul zilei de marți, 7 martie, o intalnire de lucru cu ambasadorul Statului Israel in Romania, E.S. Reuven Azar, privind dezvoltarea relațiilor bilaterale economice, in special in domeniul turismului. Tema abordata a…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut marți, 14 februarie, la Bruxelles, o intrevedere bilaterala cu omologul spaniol, Margarita Robles Fernandez, in marja Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre ale NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Statele Unite au intrerupt discutiile cu Rusia privind dialogul strategic si ca relatiile dintre Washington si Moscova nu vor mai fi la fel ca inainte, transmite Reuters. Reprezentanti ai celor doua tari urmau sa se intalneasca la Cairo…

- Ministrul israelian al Securitații Interne, Itamar Ben Gvir, a vizitat marți Esplanada Moscheilor din Ierusalimul de Est, ignorand avertismentele ca vizita sa ar putea duce la violențe. Noul ministru israelian al securitații naționale, Itamar Ben Gvir, a vizitat marți dimineața devreme Esplanada Moscheilor,…

- Armata sarba a informat ca si-a plasat trupele in alerta intarita luni seara, situatie care subliniaza recentele tensiuni din Kosovo unde s-au inregistrat tiruri si explozii si unde au fost ridicate blocaje rutiere, noteaza AFP, citata de Agerpres. „Presedintele Serbiei (…) a ordonat armatei sarbe sa…

- China iși va consolida și aprofunda parteneriatul strategic cu Rusia in 2023, in ciuda presiunilor din partea Occidentului, condusa de Statele Unite. Acest lucru a fost declarat de ministrul chinez de Externe Wang Yi, potrivit Global News. Potrivit acestuia, poziția Chinei cu privire la multe probleme,…

- Ministrul de externe al Indiei declara ca țara a intensificat la un nivel fara precedent desfașurarea de trupe de-a lungul graniței disputate cu China. S Jaishankar a adaugat ca India nu va permite Chinei „sa schimbe unilateral” status quo-ul la granița, noteaza BBC. Fii la curent cu cele…