- Franta s-a oferit sa medieze conflictul din nordul Siriei, unde Turcia a lansat o campanie militara impotriva militantilor kurzi in ianuarie, noteaza new.ro, care citeaza BBC. Ankara doreste sa inlature militia kurda YPG, pe care o considera o extensie a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a anunțat, joi, ca președintele Emmanuel Macron se duce in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie."Dupa cum am anunțat anterior, vizita este planificata.

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmind ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres. ''Franta, si nici o alta tara, nu poate da lectii…

