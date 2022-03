Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat Turcia ii va primi in continuare pe oligarhii ruși, sancționați in Occident, care vor putea face in continuare afaceri aici, atata timp cat sunt legale și respecta dreptul internațional, noteaza Reuters, citat de The Guardian. Turcia a criticat ferm invadarea Ucrainei de catre Rusia, dar se opune, in principiu, sancțiunilor impuse de aliații sai NATO. „Daca oligarhii ruși… sau orice alți cetațeni ruși doresc sa viziteze Turcia, bineințeles ca pot. Daca intrebați daca acești oligarhi pot face vreo afacere in Turcia, atunci bineințeles, daca…