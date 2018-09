Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea, marti, o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, si Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, pe agenda discutiilor aflandu-se temele de interes prioritar, in special din domeniul securitatii. Potrivit unui…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, aflat intr-o vizita la Moscova, a avertizat vineri ca o ofensiva a armatei siriene in provincia Idlib ar provoca o 'catastrofa', transmit AFP si Reuters. Provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, este ultimul mare fief al insurgentilor,…

- Teodor Meleșcanu anunța ca raportul facut despre oportunitatea mutarii ambasadei Romaniei din Israel la Iersusalim este gata și mai are nevoie doar de semnatura unui secretar de stat pentru a pleca spre Guvern și Președinție. Șeful diplomației spune ca au fost luate in calcul toate punctele de vedere,…

- In primul semestru al anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari - Direcția Migrație au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei celor peste 100 000 de persoane, straini din state terțe și cetațeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistați 1259 de straini cu ședere…

- In urma demersurilor complexe sustinute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la data de 26 iulie 2018 au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Siria, prin Republica Turcia, a unui grup format din sapte persoane: sase cetateni romani (dintre care cinci…

- "Suntem totusi Parlamentul Romaniei, suntem votati de cetatenii Romaniei, este dreptul Parlamentului de a legifera, sunt sigur ca modificarile si la Codul de procedura penala, si la Codul penal, si la celelalte coduri, si la celelalte legi ale Justitiei au tinut cont de deciziile Curtii Constitutionale,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, 20 iunie, ca romanul luat ostatic in Burkina Faso, in 2015, se afla in Mali, dupa ce a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la Iulian Ghergut, romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara. “Discutiile…

- Reprezentantii companiei americane Motorola Solutions au prezentat, miercuri, la Bucuresti noi solutii tehnologice destinate politiei, pompierilor si serviciilor de urgenta pentru misiuni critice, precum dezastrele naturale si atacurile teroriste.