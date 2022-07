Ministrul turc al apărării afirmă că Moscova neagă orice implicare în atacul asupra portului Odesa Rusia a negat sambata orice implicare in loviturile asupra portului ucrainean Odesa, a declarat ministrul turc al apararii, Hulusi Akar. ”Rusii ne-au spus ca nu au avut absolut nimic de-a face cu atacul si ca il analizeaza foarte atent”, a declarat Akar, la o zi dupa ce Kievul si Moscova au semnat la Istanbul un acord de reluare a exporturilor de cereale ucrainene blocate de razboi. Atacul asupra portului din Odesa a fost anuntat de armata ucraineana, care l-a atribuit Rusiei. ”Inamicul a atacat portul comercial Odesa cu rachete de croaziera Kalibr. Doua rachete au fost doborate de apararea antiaeriana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

