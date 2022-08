Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatorul licitației pentru lotul Margina – Holdea, anunțat in septembrie. Aglomerație zilnica pe sectorul lipsa La inceputul lunii septembrie va fi anunțat caștigatorul licitației pentru lotul Margina – Holdea de pe Autostrada care face legatura intre Sibiu și Nadlac, a anunțat ministrul Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la predarea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor pe Lotul 1 (Dumbrava – Mizil) al Autostrazii Ploiesti – Buzau ca aceasta autostrada este „extrem de asteptata” si crede ca va fi finalizata in termenele pe care constructorii le au asumat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , a afirmat, la Prima Tv, ca este o rusine pentru statul roman ca la mai bine de 15 ani de la intrarea in Uniunea Europeana sa inceapa lucrarile la prima autostrada care traverseaza Carpatii, fiind vorba despre Sibiu – Pitesti, el precizand ca au fost lucruri…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca lotul 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la Boita, se va da in circulatie la sfarsitul acestui an. „Se lucreaza bine pe lotul 1 la autostrada Pitesti-Sibiu si sper ca la sfarsitul acestui an primul lot Sibiu-Pitesti sa fie dat…

- Transport agabaritic pe autostrada A1 marți, dinspre Sibiu spre Sebeș. Soferii sunt avertizati sa circule cu atentie Un transport agabaritic tranziteaza marți, 5 iulie, autostrada A1, dinspre Sibiu spre Sebeș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca marți, incepand…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat luni ca nu mai putin de sase firme s-au inscris la licitatie pentru bucata lipsa din autostrada Lugoj –Deva. Firmele sunt din Romania, Grecia si Turcia. “Au fost depuse 6 oferte pentru Proiectarea si Executia lucrarilor pentru Lotul 2 al Autostrazii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca au fost depuse șase oferte pentru proiectarea și execuția lucrarilor pentru secțiunile E și D din Lotul 2 al Autostrazii Lugoj – Deva, porțiune cu o lungime de 9,13 km. Este vorba de problematica porțiune cu „tunelurile de urși”. „In cadrul acestui…

- Finanțat prin banii alocați Romaniei prin PNRR, tronsonul de 12 kilometri lipsa din lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva, dintre Margina și Holdea, e sub presiunea termenelor limita. Este necesar ca lucrarile sa fie finalizate pana in 2026. Deși unii specialiști sunt circumspecți, ministrul Transporturilor,…