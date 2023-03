Stiri pe aceeasi tema

- Prezent, joi, in judetul Prahova, ministrul Transporturilor a afirmat ca nu a fost citat la DNA ca martor, iar procurorii nici nu au cerut documente de la minister sau de la CN Aeroporturi Bucuresti. ”Pot sa va spun, in schimb, ca incurajez din tot sufletul aceasta ancheta, pentru ca, de vreun an…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, in Prahova, ca incurajeaza „din tot sufletul” ancheta privind inchirierea spatiilor comerciale la Aeroportul Otopeni, punctand ca a cerut in repetate randuri organizarea unei licitatii pentru acele spatii.

- Dupa accidentul feroviar de la Galati, in care a murit o persoana, conducerea societatii de transport feroviar de calatori a decis ca toate locomotivele din țara, de tipul celei implicate in accident, sa fie verficate amanunțit. Garniturile la care vor fi descoperite probleme tehnice vor fi retrase…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a cerut o ancheta și masuri rapide din partea CFR Calatori, in urma accidentului produs sambata seara in Gara Galați, in care patru persoane au fost ranite.

- Ministrul Transporturilor a salutat, intr-o postare pe rețelele de socializare, intenția Ucrainei de a masura adancimea canalului Bistroe. Sorin Grindeanu a afirmat ca partea ucraineana a propus sa realizeze propriile masuratori, iar Romania sa desemneze un expert care sa participe la acestea.

- Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor, a anuntat ca ar putea fi lansata, in doua-trei saptamani, licitatia pentru gasirea unui constructor care sa finalizeze lucrarile la Centura Sud Timisoara, odata ce a contractul cu reprezentantii Tirrena Scavi a fost reziliat. Ministrul PSD a adaugat ca va…

- Timp de patru ani, Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș a platit salariul unui angajat și i-a evaluat cu „foarte bine” performanțele profesionale, deși acesta nu s-a prezentat deloc la serviciu. Toți șefii instituției au inchis ochii pentru ca era vorba de fostul…

- Ministrul Energiei anunta o ancheta administrativa a Corpului de Control al ministerului Energiei si cere demisii dupa accidentul de la Complexul Energetic Oltenia, in care au murit trei mineri. Virgil Popescu a transmis ca va avea loc o ancheta administrativa a Corpului de Control al ministerului Energiei,…