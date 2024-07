Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit despre stadiul lucrarilor pe Valea Oltului, aratand ca in prima zi au fost taiati peste 800 din cei 20.000 de arbori aflati in zona critica a versantului si au fost asigurate traseele pentru accesul la parcelele de padure din zonele inalte, relateaza…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , a explicat la Antena 3 CNN cum s-a ajuns la decizia de a restricționa circulatia rutiera pe Valea Oltului timp de o luna, pe timpul zilei . Mai mult, el a explicat si de ce recomandarea premierului de a se lucra noaptea in acea zona nu este posibila. „Vin…

- Decizia de a face lucrarile de defrisare in zona Vaii Oltului in timpul verii a fost luata deoarece se poate lucra timp de 14 ore pe zi, in conditiile in care astfel de lucrari in padure, pe munti, la 70-100 de metri deasupra carosabilului, nu pot fi facute pe parcursul noptii, a declarat, luni, ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca va analiza, impreuna cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, posibilitatea ca o parte dintre lucrarile de pe Valea Oltului sa se faca pe timpul noptii. Ciolacu a fost intrebat, la sediul central al PSD, ce parere are despre protestele soferilor care…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, 8 iulie, ca, impreuna cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, analizeaza ca parte din lucrarile de pe Valea Oltului sa se faca pe timpul noptii, informeaza agenția News.ro. Incepand de azi, circulația pe DN7, intre Boița (Sibiu) și Brezoi „Valcea), este…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca isi asuma decizia de inchidere a circulatiei pe DN 7 – Valea Oltului timp de o luna, chiar daca aceasta masura poate provoca nemultumiri intr-un an electoral. Stiu ca e an electoral si stiu ca poate 90% dintre oamenii politici ar fi luat decizia…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca Valea Oltului se va inchide timp de o luna. In zona se vor face lucrari la autostrada Sibiu – Pitești. Circulația va fi oprita doar pe parcursul zilei. Lucrarile de pe un lot al Autostrazii A1 Sibiu – Pitești presupun defrișarea padurii. Acest lucru…

