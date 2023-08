Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca lotul Chetani-Campia Turzii de pe Autostrada Transilvania, cu o lungime de 15,7 kilometri, construit de asocierea Strabag - Geiger, ar putea fi dat in folosinta pana la sfarsitul anului.

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, alaturi de directorii generali ai CNAIR și CFR SA, Cristian Pistol și Ion-Alexandru Simu, se vor afla maine, 09 august 2023, intr-o vizita de lucru la o serie de obiective de infrastructura din domeniul rutier si feroviar. In jurul orei…

- Unul dintre loturile aflate in construcție pe Autostrada Transilvania a ajuns la 90% grad de execuție, urmand a fi inaugurat pe data de 15 Septembrie 2023. Este vorba despre lotul Nușfalau – Suplacu de Barcau din Autostrada Transilvania (A3, care a ajuns la 90% grad de execuție. Potrivit celor pasionați…

- Contractul, in valoare de 80 de milioane de euro, pentru tronsonul Nușfalau - Suplacu de Barcau, parte din Autostrada Transilvania A3, a fost semnat in toamna anului 2020. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost dat in februarie 2021, iar termenul de finalizare era februarie 2023. In ciuda mai multor…

- Ministrul Transporturilor a facut vineri, 23 iunie 2023, o noua inspecție pe podul de la Braila. Sorin Grindeanu a anunțat ca inaugurarea construcției va avea loc pe 6 iulie 2023, iar la eveniment va fi prezent președintele Klaus Iohannis și mai multe oficialitați straine.

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- Visul brașovenilor de cateva decenii este astazi realitate. Joi incepe oficial activitatea Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav. Echipa newsbv.ro va va oferi, „la cald”, infomrații, transmisiuni in direct și interviuri de la fața locului. Aeronava TAROM va fi prima care va ateriza pe Aeroportul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat marti, la conferinta “Better Connected through Connecting Europe Facility”, ca cele 4,5 miliarde prevazute pentru Ministerul Transporturilor, in POIM, au fost accesate suta la suta, ceea ce reprezinta o premiera pentru noi, ca…