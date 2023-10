Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A7 reprezinta o veritabila coloana vertebrala pentru regiunea Moldovei, ce se va desprinde din Autostrada A3 București – Ploiești, in apropiere de Ploiești, și va ajunge, 440 km mai departe, la granița cu Ucraina de la Siret. Aceasta autostrada trebuia sa fie gata de foarte mulți ani. Nu…

- Pe calea ferata din Romania vor rula trenuri electrice fabricate in Polonia. Acestea vor circula pe rute din Brasov, Cluj-Napoca, Craiova și Oradea. Noi trenuri electrice vor deservi calatorii pe traseele Cluj Napoca – Brașov; Oradea-Brașov si Brasov-Suceava, dupa incheierea lucrarilor de modernizare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca Romania iși propune sa solicite despagubiri pentru pierderile suferite de transportatori ca urmare a neacceptarii țarii noastre in spațiul Schengen. Potrivit oficialului, impactul financiar al faptului ca Romania nu a intrat in spațiul de libera…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat ca Romania vrea sa ceara despagubiri pentru infrastructura degradata de transportatorii ucraineni, dar si pentru ca nu ni s-a permis aderarea la Schengen. Prima nota de plata este deja pregatita, spune Grindeanu. „Am avut o discutie zilele trecute…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat recent, la Galati, ca investitiile majore care au loc in Romania, majoritatea cu fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport sunt importante si pentru legaturile tarii noastre cu Republica Moldova si Ucraina in anii viitori,…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind contractul de finanțare cu Banca Europeana de Investiții pentru construirea Autostrazii A7 – Moldova. O decizie importanta este referitoare la aprobarea proiectului de lege privind contractul de finantare a Autostrazii A7, cofinantarea aferenta Mecanismului…