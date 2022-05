Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, considera ca toti cei 438 de kilometri de autostrada asumati prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor fi realizati pana in anul 2026. „A7 (Autostrada Moldovei n.r.) sunt convins ca va fi cap-coada pentru ca se intra rapid…

- „Nu exista contract semnat in acest moment pe PNRR, din ceea ce s-a discutat si s-a pus ca si contract in PNRR, astazi, in afara de Transilvania, astazi, cand vorbim, niciunul, pe rutier”, a declarat ministrul Transporturilor duminica, la Digi 24. Acesta a explicat ca cel mai mare proiect rutier asumat…

- Sorin Grindeanu a afirmat duminica, la Digi24, ca Romania are trei surse financiare, toate din fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Pana la finalul anului viitor trebuie finalizat Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2021, curand vor intra in vigoare Programul…

- Partidul Mișcarea Populara a susținut o conferința de presa la sfarșitul saptamanii trecute prin care a discutat aspecte ce țin de politica externa, care sunt efectele crizei din Ucraina in ceea ce privește scena politica din Romania, dar și principalele probleme cu care se confrunta organizația locala.…

- Creșterea suprafețelor irigate reprezinta un obiectiv de o importanța strategica, atat pentru dezvoltarea agriculturii și economiei romanești, cat și pentru asigurarea securitații alimentare. Este mesajul pe care l-am transmis premierului Nicolae Ciuca prin intermediul unei interpelari parlamentare.…