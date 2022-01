Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunţă că va avea o întâlnire cu omologul sârb pentru a discuta proiectul autostrăzii spre Serbia Sorin Grindeanu a anuntat ca s-au facut demersuri pentru ca aceasta intalnire sa aiba loc, insa deocamdata nu a fost stabilita o data exacta. “Un proiect important este cel legat de autostrada Timisoara – Moravita. S-au facut pasi importanti, imi doresc si exista primele contacte, nu e stabilita inca data, mi-as dori sa fie aceasta intalnire la Timisoara cu omologul sarb astfel incat ultimele semne de intrebare sa fie inlaturate. Imi doresc ca acest proiect sa intre in linie dreapta, sa nu mai fie intarziat si sa existe un calendar clar. In acest moment este in derulare un contract semnat in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

