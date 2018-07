Stiri pe aceeasi tema

- Sova a spus ca, in prezent, sunt deschise 13 santiere in Romania, unde se lucreaza la 169 de kilometri de autostrada. "Sunt 13 santiere, care insumeaza 169 de kilometri de autostrada in executie astazi. In ultimele sase luni, am eliminat toate barierele administrative care stateau in calea dezvoltatorilor…

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a eliminat, in ultimele sase luni, barierele administrative care stateau in calea firmelor care construiesc autostrazi, in conditiile in care cele mai multe intarzieri pot fi imputate statului, iar numarul santierelor active este, in prezent,…

- Un șofer a fost depistat, saptamâna trecuta, conducând pe autostrada cu viteza de 215 kilometri pe ora, iar alți 70 cu viteze de peste 180 de kilometri pe ora, informeaza IGPR într-un comunicat de presa remis luni AGERPRES.Polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale…

- Un copil a condus pe autostrada cu peste 120 de kilometri pe ora, iar grovazia a fost filmata de rude și publicata pe Internet. Imaginile surprinse in trafic au starnit controverse pe rețelele de socializare deoarece baiatul de nici șapte ani a stat singur la volan, deși abia ajunge sa vada bordul mașinii.…

- Romania are 800 de milioane de euro de cheltuit anul acesta pe infrastructura, iar pe santiere, la cei 176 de kilometri de autostrada aflati in lucru, sunt aproape 1.800 de muncitori si cateva sute de utilaje, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, potrivit Agerpres. Acesta a subliniat…

- Aflat in vizita pe litoral, minsitrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a anunțat ca, la finalizarea in 2021 a proiectului Reducerea eroziunii costiere faza II, turiștii vor avea la dispoziție “100 kilometri de autostrada de nisip” prin aducerea din mare a 2,5 milioane de metri patrați de nisip. Proiectul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi, ca „este greu sa construiesti in Romania cu muncitori foarte putini”, criticand faptul ca la proiecte de sute de milioane de euro lucreaza 1.500 de munctitori. „Eu descopar astazi ca este greu sa construiesti in Romania cu muncitori…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a reușit o performanța unica in lume, anunța ca autostrazile anunțate inca din anii 2004 s-ar putea finaliza in 2026.