Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca toate echipele manageriale ale instituțiilor aflate in subordinea sa vor fi schimbate. Recrutarea noilor membri in consiliile de administrație se va face de catre niște firme independente. Sorin Grindeanu a anunțat, vineri, ca ministerul a ales doua firme independente de recrutare, pentru a evalua și alege noii membri ai […]