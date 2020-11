Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca a fost infectat cu coronavirus. Este al doilea membru al cabinetului Orban depistat cu COVID-19, dupa ministrul Economiei, Virgil Popescu."In urma unor analize periodice pe care le-am facut in cursul acestei zile, in aceasta seara am primit rezultatul…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat pe Facebook ca a fost infectat cu coronavirus."Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea in Israel. Testul a fost negativ. Duminica noaptea am avut simptome…

- Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a anunțat ca s-a infectat cu Sars-COV-2, dupa ce a ieșit pozitiv la ultimul test, realizat inaintea filmarilor pentru noul sezon de emisiuni #unusiunu. Anunțul a fost facut pe site-ul Pro TV , care a aratat și ca Andi nu s-a mai alaturat echipei de filmare inaintea startului…

- Investiție majora americana in centrala nucleara de la Cernavoda. Anunțul a fost facut de Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, care se afla la Washington impreuna cu ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a fost testat pozitiv la Covid-19. Anunțul a fost facut in cadrul unei postari pe pagina sa de Facebook. Nagacevschi a ținut sa vina cu unele precizari, dupa ce in adresa lui ar fi venit mai multe acuzații