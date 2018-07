Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca in prezent, sunt deschise 13 santiere in Romania, unde se lucreaza la 169 de kilometri de autostrada. Oficialul a precizat ca ministerul a inceput deja sa calculeze penalitati pentru intarzieri la lucrarile de infrastructura rutiera si a cerut…

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, informeaza AGERPRES…

- Nu cred ca lotul trei din autostrada Lugoj-Deva va fi gata anul acesta, insa aceasta trebuie finalizata pana in 2019, iar autostrada Sebeș-Turda va fi gata in 2019, a declarat Lucian Șova, Ministrul Transporturilor, intr-o emisiune TV.„Nu cred ca lotul trei din autostrada Lugoj-Deva va fi…

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a eliminat, in ultimele sase luni, barierele administrative care stateau in calea firmelor care construiesc autostrazi, in conditiile in care cele mai multe intarzieri pot fi imputate statului, iar numarul santierelor active este, in prezent,…

- Romania are 800 de milioane de euro de cheltuit anul acesta pe infrastructura, iar pe santiere, la cei 176 de kilometri de autostrada aflati in lucru, sunt aproape 1.800 de muncitori si cateva sute de utilaje, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, potrivit Agerpres. Acesta a subliniat…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a subliniat totodata ca pe lotul 3 Lugoj-Deva lucreaza mai mult de 100 de oameni, care nu au facut un metru in plus de constructie, ci doar au daramat ceea ce s-a facut anul trecut. "Astazi, in Romania, pe toate santierele aflate in lucru - si ma refer…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, este contrazis de Banca Mondiala. Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, a enumerat care sunt principalele provocari pe care le vede in calea reformarii Romaniei. Printre aceastea, se afla si constructie de autostrazi.…

- Deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda va intarzia. Contractul privind Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva ar putea fi reziliat, spune ministrul Transporturilor, Lucian Șova.