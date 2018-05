Ministrul Transporturilor rateaza, din nou, obiectivul asumat public: Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda nu vor fi inaugurate in luna mai

Circulatia rutiera pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda nu se va deschide nici in luna mai, cu toate ca ministrul Transporturilor, Lucian Sova, spunea la jumatatea lui martie ca si-a facut un obiectiv din respectarea acestui termen.



In mod normal, pe cei 28,8 kilometri de autostrada dintre Aiud si Turda ar fi trebuit sa putem circula deja, inca din iarna. Din pacate, la inspectiile desfasurate pe santiere, in lunile ianuarie si februarie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a constatat mai multe neconformitati ale lucrarilor realizate de societatea…