- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca rețeaua de drumuri naționale, autostrazi și variante ocolitoare in Romania se va imbunatați in 2020 cu 315...

- Incepand de maine, vor fi puse in funcțiune pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din Romania 2 noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta. Prin intermediul acestora vor fi inregistrate vehiculele care circula fara achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare (rovinieta), in vederea…