Ministrul Transporturilor promite 1.000 de kilometri de autostradă şi drum expres Timpul are un efect ciudat asupra ministrului Transporturilor, Lucian Bode: pe masura ce trece, cresc kilometrii de autostrada promiși. Daca in iulie erau 400, in noiembrie au ajuns sa fie 1.000, cu tot cu drumuri expres. Noua promisiune a fost facuta joi, fiind inclusa in planul de guvernare PNL pentru urmatorii patru ani. Ministrul a spus ca deja a luat masuri care sa permita accelerarea lucrarilor. „Pentru toate santierele avem organizate sedinte de lucru saptamanale cu antreprenorii pentru a identifica problemele si pentru solutionarea lor rapida. De asemenea, pregatim masuri de crestere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

