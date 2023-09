Stiri pe aceeasi tema

- Chiriile pentru apartamente și garsoniere din zece mari orașe au crescut cu 17% in ultimul an. Studenții sunt in cautare de garsoniere, iar bugetul lor este cuprins intre 200 și 300 de euro. Mulți romani, in special studenți, sunt sau vor fi in cautarea unei locuințe de inchiriat in perioada imediat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, la finalul unei noi intalniri care a avut loc la Constanta cu oficiali ucraineni, americani, moldoveni si ai Uniunii Europene, ca au fost stabilite noi masuri pentru facilitarea tranzitului cerealelor provenite din Ucraina. In acest context,…

- Lungul drum spre autostrada: dupa ani cu o medie de 10 kilometri noi de autostrada anual, ambitiile actuale sunt de zece ori mai mari, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar.In 2023, Romania va ajunge la impresionanta borna de 1.000 de kilometri de autostrada. Acum 25 de ani, la nivel…

- Segmentul Chetani-Campia Turzii al Autostrazii Transilvania ar putea fi terminat pana la sfarșitul anului, daca vremea ține cu constructorii, a anunțat Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. ”Termenele pe care le-am auzit de la constructor, am vazut toata lucrarea, de la un capat la altul,…

- CNAIR a dat publicitații clasamentul societaților cu cel mai bun ritm in construcția de autostrazi.Topul este valabil pentru iunie, inregistrand progresul comparativ cu luna precedenta.Cel mai bun avans masurat de CNAIR este notat, in mod surprinzator, in dreptul grecilor de la Aktor,…

- CFR Calatori anunța ca, deși la aceasta ora traficul feroviar se desfașoara fara limitari de viteza, patru trenuri care circula pe rute des tranzitate vor avea intarzieri mai mari de 60 de minute. Compania de stat explica motivele pentru care calatorilor li se vor testa nervii pe canicula:„La aceasta…

- PASAJ pe A2 București - Constanța, INCHIS NOAPTEA,in perioada 12 - 27.07.2023 The post PASAJ pe A2 București – Constanța, INCHIS NOAPTEA,in perioada 12 – 27.07.2023 first appeared on Partener TV .

- Peste 450 de pompieri din 19 de judete ale tarii si municipiul Bucuresti vor suplimenta efectivele de salvatori pregatiti sa deruleze actiuni pe litoralul romanesc, pe intreaga perioada a sezonului estival. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, masurile sunt…