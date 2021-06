Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca, deocamdata, nu ia in calcul o candidatura la presedintia USR PLUS. La finalul unei discutii la grupul parlamentar al USR PLUS, Drula a sustinut ca a discutat doar despre ministerul pe care il coordoneaza, respectiv despre activitatea si stadiul…

- Transportul rutier greu va fi taxat in functie de kilometri parcursi, incepand probabil de la finalul anului 2023, ca parte a conditiilor de reforma pentru aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta, a declarat, luni, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, la Digi…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat ca s-a intanit luni cu comisarii europeni Adina Valean (Transporturi) si Margrethe Vestager (Concurenta) si au discutat despre finantarea mai multor autostrazi prin Programul National de Redresare si Rezilienta(PNRR). "Am avut o intalnire foarte productiva…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a discutat, luni, la Bruxelles, cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, si cu comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, despre finantarea a cinci segmente de autostrada prin Planul National de Redresare…

- Drumul expres Hunedoara – Santuhalm – A1, la decizia Comisiei Europene. Proiectul are o valoare de 39 de milioane de euro și a fost cuprins de liberali in Programul Național de Redresare și Reziliența. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, susține intr-un raspuns adresat deputatului PNL, Vetuța…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a subliniat, marti, in cadrul reuniunii informale a ministrilor de resort din statele UE, ca un sistem feroviar ecologic si eficient din punct de vedere energetic are un rol important in decarbonizarea transporturilor, se mentioneaza intr-un…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata, si are in proiect trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul de resort,…