Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca miercuri a semnat, impreuna cu ANAP, un ordin comun care reduce mult termenele de evaluare a ofertelor depuse la licitatiile pentru realizarea infrastructurii, in acest context ministrul aratand ca angajati ai companiilor platiti sa faca evaluarea…

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "În 6 luni am eliminat toate barierele…

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, informeaza AGERPRES…

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a eliminat, in ultimele sase luni, barierele administrative care stateau in calea firmelor care construiesc autostrazi, in conditiile in care cele mai multe intarzieri pot fi imputate statului, iar numarul santierelor active este, in prezent,…

- Prezent, vineri, in Ageș, Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a discutat cu primarii de municipii, cu prefectul județului și conducerea CJ Argeș despre prioritațile județului pe linie de infrastructura. Despre cel mai stringent dintre obiective, Autostrada Pitești-Sibiu, oficialul Guvernului a…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, vine astazi in județul Argeș. De la, ora 15.00, oficialul Guvernului va susține, in Sala Mare a Consiliului Județean Argeș o conferința de presa, la care vor participa și președintele CJ Argeș, Dan Manu, senatorul Șerban Valeca și primarul Mun.Pitești, Cornel…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca in constructia autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov „nu avem niciun contract” cu Banca Mondiala, enumerand si motivele pentru care este mai oportuna varianta paretneriatelor public-private. „A fost o intentie,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a vizitat astazi Portul Constanta.Potrivit unui mesaj al Constanta port, ministrul s a intalnit cu reprezentantii din conducerea portului, a autoritatilor navale, operatori privati si sindicate.In cadrul unei sedinte de lucru au fost discutate solutii pentru atragerea…