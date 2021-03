Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PNL Marian Petrache, ramas atat fara sprijin politic, dar și fara serviciu, dupa alegerile din toamna anului trecut, se pregatește sa ocupe o funcție de conducere la Curtea de Conturi. Inca nu este certa poziția pentru care acesta urmeaza sa aplice, surse din cadrul instituției susținand…

- Aproape 300 de angajați ar putea parasi compania, atat prin plecari voluntare, cat și prin concedieri colective in urmatoarea perioada, potrivit Antena 3. Astfel, 21% din angajatii TESA din sediul central și 13% din personalul administrativ din teritoriu ar putea sa plece acasa. Angajații disponibilizați…

- Liderul de sindicat a precizat insa, pentru Realitatea PLUS, ca proporția este diferita, iar Metrorex ar incasa 40% din venituri de la spațiile comerciale și 53% din publicitate.Afacerile au inceput insa cu mult inainte, in 1994, cand Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou și-a facut firma, Sindomet…

- Liderul de sindicat a precizat insa, pentru Realitatea PLUS, ca proporția este diferita, iar Metrorex ar incasa 40% din venituri de la spațiile comerciale și 53% din publicitate.Afacerile au inceput insa cu mult inainte, in 1994, cand Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou și-a facut firma, Sindomet…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca licitatia pentru proiectarea autostrazii A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov s-a incheiat miercuri, iar in zilele urmatoare, dupa finalizarea formalitatilor, va fi semnat contractul cu firma de proiectare. “Ne asteptam – si am pus asta foarte clar in vedere proiectantului…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a trimis Corpul de control la Metrorex, nemulțumit de creșterea salariilor angajaților in plina pandemie. Sindicaliștii il contrazic insa pe ministru.

- Catalin Drula a explicat, vineri, intr-o conferinta de presa, motivul pentru care a fost reziliat contractul cu firma care castigase licitatia pentru modernizarea DN 71 Bucuresti – Targoviste. “Ati vazut stirea de ieri, a fost o licitatie, s-a depus o singura oferta, o documentatie foarte veche care…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a prezentat vineri, intr-o conferința de presa, planul privind inaugurarea de autostrazi in 2021, precum și proiectele care vor intra in faza de execuție, potrivit publicației Economica. In acest an, s-ar putea finaliza Autostrada Sebeș – Turda, dupa șapte ani…