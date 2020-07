Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri dupa-amiaza, la finalul unei vizite efectuate pe loturile 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, ca aceste doua tronsoane ar putea fi gata pana la sfarsitul lunii noiembrie, precizand insa ca pe lotul 2 este nevoie de o mobilizare foarte buna.…

- Ministrul Transporturilor ”spera” ca in acest an sa fie finalizati peste 80 km de autostrada. Ce tronsoane vor fi deschise traficului Toate tronsoanele de autostrada unde lucrarile sunt gata in proportie de 90%, adica peste 80 de kilometri in total, ar trebui sa fie deschise traficului pana…

- Cheltuirea banului public din Romania scoate in evidența situații absolut ridicole, iar studiile de fezabilitate sau prefezabilitate fac parte din aceasta categorie. Ultimul caz in acest sens este studiu de fezabilitate al autostrazii Comarnic-Brașov. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca pana la sfarsitul acestui an vor "incepe efectiv" lucrari de construire a 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres. Lucian Bode mentioneaza ca va prezenta public un "plan integrat” privind viziunea Guvernului in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii…

- Premierul va fi insoțit de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, impreuna cu care va efectua o vizita pe șantierul autostrazii Comarnic – Brașov. Mai precis, oficialii guvernamentali vor vizita, incepand cu ora 10, lotul 2 al autostrazii, respectiv sectorul Predeal – Cristian. De la ora 12,00 vizita…

- Premierul Ludovic Orban spune ca pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva a fost un aranjament intre managementul companiei si constructor pentru rezilierea contractului fara temei legal si crede ca aceasta situatie trebuie investigata de Parchet. “Pentru magariile pe care le-au facut astia nu…

- Termenul pentru darea in circulație a Autostrazii A10 intre Sebeș și Aiud este 30 noiembrie 2020, potrivit reprezentanților Guvernului. Premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Transporturilor, Lucian Bode au verificat in teren, vineri, stadiul lucrarilor pe loturile 1 și 2.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a spus, vineri, ca anul 2020 va fi anul autostrazii Sibiu-Pitești și ca autoritațile au la dispoziție fondurile necesare pentru continuarea lucrarilor pentru cei 164 de kilometri de autostrazi și drumuri expres, aflați in lucru in acest moment.