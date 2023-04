Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la noul terminal, pentru Plecari Externe, care se ridica in acest moment la Aroportul Internațional Timișoara, deși inițial intarziate, au toate premisele sa fie finalizate la timp, in așa fel incat sa poata fi accesata finanțarea europeana acordata prin Programul Operațional Infrastructura…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a venit vineri in inspecție pe șantierul deschis in urma cu aproximativ cinci luni pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Lucrarile vizeaza noul terminal de plecari externe, iar termenul limita pentru finalizarea lucrarilor…

- Nicolae Toma, Moșu’ cum ii spun colegii, este, la 70 de ani, cel mai varstnic angajat al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara. Moșu’ se ingrijește ca parcarea aeroportului sa fie tot timpul curata și face asta cu zambetul pe buze.

- Un angajat al Aeroportului „Traian Vuia” din Timișoara a fost gasit mort, in biroul sau. Evenimentul s-ar fi petrecut in urma cu aproape o saptamana, in noaptea de sambata, 21 ianuarie, spre duminica, 22 ianuarie. Barbatul in varsta de 62 de ani, angajat al AIT, era IT-ist si a fost gasit fara suflare…

- Un barbat de 62 de ani, angajat al departamentului de IT al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, a fost gasit decedat in biroul sau... The post Angajat al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, gasit decedat in birou appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Guvernul Romaniei a aprobat, miercuri, un proiect foarte important pentru Timișoara. Este vorba despre legatura feroviara intre Gara de Est din Timisoara si Aeroportul International „Traian Vuia”.