Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a evidentiat in cadrul Summitului sefilor de stat si de guvern din cadrul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), desfasurat vineri la Salonic, provocarile cu care se confrunta intreaga regiune dupa pandemie, in contextul tensionat al razboiului…

Prim-ministra Natalia Gavrilița a participat, astazi, la Summit-ul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), desfașurat in Grecia, Salonic. Principalele subiecte de pe agenda reuniunii au vizat evoluția relațiilor dintre țarile din regiunea Europei de Sud-Est și provocarile la nivel global,…

Participarea la cea de-a 9-a Sesiune Plenara a Adunarii Parlamentare a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (Atena, 1-2 iunie 2022)

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca aeroportul Otopeni are nevoie de un nou terminal. El apreciaza ca este „unul dintre aeroporturile din Europa care și-a revenit cel mai rapid" dupa criza generata de pandemia Covid-19, conform Mediafax.

Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) s-a declarat duminica ''extrem de ingrijorata'' dupa arestarea in Ucraina, in teritoriile separatiste pro-ruse, a unora dintre membrii misiunii sale, relateaza AFP.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca s-a adoptat Hotararea pentru reabilitatea infrastructurii feroviare din Portul Constanța. Este o mutare strategica a Romaniei, care ar putea deveni un important jucator regional, asta pentru ca vom avea cel mai mare port la Marea Neagra.

Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) va publica miercuri concluziile anchetei sale cu privire la incalcarile drepturilor omului, abuzurile și atrocitațile comise de Rusia in razboiul din Ucraina, potrivit purtatorului de cuvant al Misiunii SUA la OSCE, relateaza CNN.

Astazi am participat la reuniunea Comisiei generale pentru justiție, afaceri interne și cooperare in domeniul securitații a Adunarii Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) , care a avut loc la Atena, in organizarea Parlamentului elen.