- Drumul expres Braila-Galati este gata in proportie de aproape 85%, iar lucrarile vor fi finalizate pana la sfarsitul anului, dupa cum a estimat luni ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. El s-a declarat multumit de felul in care constructorul actioneaza pe acest santier. Sorin Grindeanu: Lucrurile…

- ”Mai sunt si alti contructori, pentru ca in acest moment, in Romania sunt aproape 800 de kilometri de drum expres si autostrada in lucru. In marea majoritate a lor, au invatat ca acea perioada din anii trecuti, cu claim-uri, in care vii, nu faci nimic dar depui claim-uri in instanta, ca sa castigi bani…

- Ministrul a delcarat dupa sedinta de Guvern ca in privinta Sistemului de Garantie Returnare, au decis sa permita comercializarea acelor produse care se afla inca pe rafturile magazinelor si care, fiind fabricate inainte de data de 01 ianuarie 2024, nu poarta acel logo SGR. Fechet a precizat ca producatorii…

- Hotararea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru stadionul Dan Paltinișanu va fi aprobata in ședința care va avea loc saptamana viitoare. Acesta este ultimul pas procedural inaintea demolarii vechii arene timișorene. Ținand cont de importanța acestui proiect, premierul Marcel…

- „Mobilizare buna pe santierul drumului expres Braila-Galati! Lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 80%, iar constructuctorul roman (Spedition UMB) monteaza grinzi la structura complexa de pe traseul drumului expres. Aceasta structura, formata dintr-un viaduct care traverseaza denivelat calea ferata…

- Lucrarile la drumul expres Braila-Galați au atins un progres semnificativ, ajungand la un stadiu fizic de 80%, conform declarațiilor facute sambata de catre directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Acest progres substanțial reprezinta un pas…

- Potrivit datelor comunicate de Ministerul Muncii la o interpelare facuta de grupul parlamentar AUR, in decembrie 2023, putin peste 185.000 de pensionari din Romania aveau venituri din salarii. Acești pensionari, raportați de angajatori la Fisc prin declaratia 112, reprezentau o mica parte din totalul…

- Ministerul Finantelor propune extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu se aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc e-Factura, iar ministrul Marcel Bolos anunta ca propunerea va fi adoptata in urmatoarea sedinta de Guvern, relateaza News.ro."Am propus extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu…