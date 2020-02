Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de cladiri din Romania au fost certificate ca fiind cladiri verzi, iar cele mai multe dintre ele, respectiv 75%, se afla in Bucuresti, potrivit unui comunicat al companiei de consultanta BuildGreen. Capitala este urmata de catre Cluj-Napoca, Timisoara si Brasov. „Implementarea normelor de…

- HCM Slobozia a avut parte saptamana trecuta de o scurta pauza competiționala cauzata de drumul european al celor de la Magura Cisnadie. Concret, partida dintre Slobozia și Cisnadie, care trebuia sa se joace sambata, 1 februarie a.c., a fost amanata pentru 12 martie 2020. Aceeași soarta va avea și partida…

- Analiza: Apartamentele vor continua sa se scumpeasca in 2020. Unde se vand cele mai scumpe locuințe din UE. Capitala in care casele se vand cu 12.910 euro/mp Preturile in sector imobiliar vor creste in anul 2020 cu pana la 10% in zonele cu potential de dezvoltare economica, potrivit unei analize RE/MAX…

- Ministerul Sanatatii a decis masuri suplimentare pentru prevenirea, limitarea si tratarea imbolnavirilor prin gripa. Astfel, a fost organizata o colaborare interdisciplinara cu Institutele de Boli Cardiovasculare din Bucuresti, Cluj Napoca, Tg Mures, Timisoara, dar si cu Spitalul Polisano din Sibiu…

- Platforma europeana de transport la cerere Bolt, activa in Bucuresti, Cluj Napoca si Timisoara, a obținut pe 20 decembrie avizul tehnic pentru operarea și punerea la dispoziție a platformei digitale de transport alternativ din partea Ministerului Transporturilor, informeaza compania, conform Mediafax.Aceasta…

- In 8 decembrie 2018, printr-un exercițiu de PR, Gheorghe Falca, Nicolae Robu, Ilie Bolojan și Emil Boc anunțau nașterea Alianței Vestului cu scopul, declarat, de a dezvolta in comun o serie de proiecte importante care tin de infrastructura celor patru orase, un parteneriat prin care anunțau ca vor…

- Ministerul Sanatatii organizeaza duminica, 8 decembrie 2019 concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie.La fel ca in anii trecuti, concursul se va desfasura in 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, dupa aceeasi…

- Peste 8.800 de absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie sustin, duminica, examenul de rezidentiat. Proba se desfasoara in sase centre universitare, pe durata a patru ore. Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina…