Ministrul Transporturilor, în vizită pe șantierul Autostrăzii Sebeș-Turda: „Stăm și constatăm că nu există progres fizic” Acesta i-a chemat pe toți antreprenorii care lucreaza acolo și i-a pus sa-și asume remedierea tuturor problemelor aparute: datorii fața de subcontractori, întârzieri fizice și i-a somat sa se &"achite de obligațiile pe care le au&". De asemenea, la întâlnire au fost invitați, pentru prima data, și subcontractorii. &"Eu cred ca statul român este onest și se achita de obligații fața de antreprenor și îmi doresc ca și antreprenorul, la rândul sau, sa se achite de obligațiile pe care le are fața de stat și fața de antreprenor. Firmele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

