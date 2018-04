Ministrul Transporturilor, in inspectie pe santiere. Cu ochii pe A3 si Magistrala 5 de metrou

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, are in vedere schimbarea reglementarii privind receptia lucrarilor in cazul Magistralei 5 de metrou, astfel incat sa poata fi facute si receptii partiale si spera ca firma constructoare sa depuna toata eforturile pentru accelerarea la maximum a ritmului de lucru.

- Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costu­rile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6), informeaza Ziarul Financiar.Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul stabilit in proiect,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, miercuri, ca Guvernul lucreaza la un proiect de simplificare a procedurilor de achiziții, astfel incat sa fie la standarde deja consacrate la nivelul UE, precizand ca spera sa se elimine pe cat posibil ”acest sport național al contestațiilor”. ”Am…

- Lucrarile la Magistrala 5 de metrou si la statiile din cartierul bucurestean Drumul Taberei avanseaza, insa "nu lucrarile din teren dau acum cele mai mari emotii autoritatilor, ci licitatia pentru sistemul de siguranta si automatizare a traficului", sustine Asociatia Pro

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei…

- Oficiali ai OLAF s-au oprit, recent, la compania care asigura transportul in comun de subteran. Motivul l-a reprezentat Magistrala M5. Mai exact, pe surse s-a aflat ca reprezentanti ai OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) au mers la sediul Metrorex cerand o serie de inscrisuri ce au legatura…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. În…