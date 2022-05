„Acolo e un cumul de probleme”, spune ministrul Transporturilor, in legatura cu metroul de la Bucuresti. „Saptamana asta am avut si greva la metrou la Bucuresti. Stiti ce mi s-aparut ciudat? Nu contest dreptul nimanui de a face greva. Una din revendicari era ca personalul de conducere sa primeasca 18% in plus, eu nu am mai vazut sindicate sa… dar ma rog, nu neaparat asta e marea problema. Vor angajari si reclama faptul ca au ramas posturi descoperite, ca reteaua s-a marit dar personalul nu. Exista anumite fundamentari sau argumente din acest punct de vedere. Sigur, salarii mai mari dar stiti ce…