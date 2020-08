Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca intentioneaza sa aiba o discutie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sa sprijine toate activitatile necesare pentru darea in trafic cu calatori a Magistralei de metrou M5, anunța AGERPRES."Am de gand sa am o…

- Ministrul Transporturilor s-a aratat nemulțumit de STB, aflat in subordinea Primariei Capitalei, și acuza o intarziere cu privire la recepția lucrarilor la suprafața a metroului de pe Magistrala M5 in zona liniei tramvaiului 41. In acest sens, Lucian Bode i-a cerut primarului general, Gabriela Firea,…

- Cand se va putea circula cu metroul in Drumul Taberei. Ministrul Transporturilor da un nou termen de finalizare pentru Magistrala 5 Magistrala 5 de metrou va fi data in trafic cu calatori dupa ce vor fi realizate toate testele dinamice, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Sefa Metrorex, demisa „din cauza intarzierilor la Magistrala M5” Santierul metroului din Drumul Taberei. Foto: Arhiva/Alexandru Lancuzov. Șefa Metrorex, Mariana Miclauș, a fost schimbata din funcție, din cauza întârzierilor la Magistrala 5 Râul Doamnei – Eroilor, transmite…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC), Gabriel Mocanu a indeplinit, pana la momentul numirii sale, functia de director al Directiei Infrastructura si Sisteme Informatice, avand o experienta de peste 25 de ani la Metrorex."Asa cum…

- Consiliul de Administratie al Metrorex, intrunit joi in sedinta, a numit un nou director general interimar, pe Gabriel Mocanu, in locul Marianei Miclaus, iar ministrul Transporturilor, Lucian Bode, explica intr-un comunicat ca, dupa ce toti cei implicati l-au asigurat ca termenul de finalizare a…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala M5 nu va fi gata la data de 30 iunie, precizand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii.