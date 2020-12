Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva coronavirusului poate incepe pe 27 sau 28 decembrie, in prima faza urmand sa ajunga in Ungaria o cantitate de vaccinuri suficienta pentru 35.000 de persoane. cembrie, in prima faza urmand sa ajunga in Ungaria o cantitate de vaccinuri suficienta pentru 35.000 de persoane, primii…

- Panica printre mii de bugetari din județul Iași. Conducerea Consiliului Județean Iași vrea sa treaca la restructurari masive incepand de anul viitor. Vizate sunt toate instituțiile publice subordonate CJ, de unde vor disparea un numar impresionant de funcționari. Organigramele instituțiilor vor fi schimbate…

- Probabil mulți se regasesc in acest video postat de Sebastian Stan pe Instagram. Fanii actorului in varsta de 38 de ani și-au putut face o idee despre cum a aratat perioada carantinei acasa la el. Starul din „Avengers” și-a spalat mainile cu insistența, a dezinfectat mai mereu suprafețele din casa,…

- Indragitul rapsod Nicolae Botgros a ajuns acasa dupa o luna si patru zile de spitalizare in lupta cu COVID-19. In exclusivitate pentru Antena 3, artistul a declarat ca se simte mai bine, dar este dependent de masca de oxigen dupa ce plamanii i-au fost afectati in proportie de 70%. Nicolae Botgros spune…

- FURIOSI… A fost scandal mare in comuna Rebricea, acolo unde gospodaria a doi frati a fost calcata de mai multi batausi din judetul Iasi. Pe fondul unor conflicte mai vechi, agresorii s-au inarmat cu obiecte contondente si au distrus tot ce le-a iesit in cale. Unul dintre cei doi frati si un prieten…

- O mare companie de curierat din Romania vrea sa angajeze peste 1.000 de persoane in toata tara pana la sfarsitul anului, pe posturi precum curieri si sortatori. „Incepand de luna aceasta, Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, compania avand deja o comunitate de peste 5.000…

- Accident rutier in aceasta seara pe DN 24, in zona Secuia – Crasna, langa Marul de Aur. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, insa, din fericire, victimele nu au fost ranite grav. La fata locului s-au deplasat o ambulanta SMURD tip B2, o ambulanta tip C, care apartine SAJ, si…

- Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui se confrunta cu o situație fara precedent dupa ce mai mulți polițiști au fost confirmați cu Covid-19. Surse din cadrul IPJ Vaslui ne-au declarat ca aceștia au continuat sa vina la serviciu, deși acasa aveau rude infectate cu coronavirus. In acest moment, ambii…