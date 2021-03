Stiri pe aceeasi tema

- Furie mare in randul bucurestenilor, vineri dimineata, cand s-au trezit in fata usilor inchise ale statiile de metrou. Sinducalistii condusi de Ion Radoi, fost deputat PSD, au intrat in greva fara avertisment, sustinand ca lupta pentru drepturile lor. Greva a izbucnit a doua zi dupa ce conducerea…

- "O acțiune ilegala da peste cap viața unui intreg orașCand interese mafiote sunt amenințate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii și sinecuri. Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucureștean este o palma data intregii Romanii. Nu vorbim doar despre locuitorii Capitalei,…

- Circulatia metrourilor a fost blocata vineri dimineata din cauza unui protest spontan al sindicalistilor. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, spune ca este o acțiune ilegala și o palma data de protestari intregii Romanii. Sindicaliștii au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare,…

- ”O actiune ilegala da peste cap viata unui intreg oras. Cand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri. Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii. Nu vorbim doar despre locuitorii Capitalei,…

- „O acțiune ilegala da peste cap viața unui intreg oraș”, susține ministrul Transporturilor Catalin Drula, ca reacție la protestul spontan de la Metrorex. „Cu legea de partea noastra nu vom da inapoi”, avertizeaza Drula. Florin Cițu, prima reacție la protestul spontan de la metrou: 'Nimeni…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a lansat un atac dur la adresa liderilor de sindicat de la Metrorex, demnitarul prezentand si toate beneficiile pe care le au acestia in urma negocierii contractului colectiv de munca.

- ”Unii dintre bogatii tranzitiei au acaparat si subjugat pentru ei si interesele lor companiile statului, cum este cazul si liderilor de sindicat (cartel) de la Metrorex. Vreau sa le transmit celor de la sindicat ca metroul nu a fost construit pentru ei si bunastarea lor si a “famigliilor” lor, ci pentru…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, anunta ca a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din septembrie 2020, care a dus la o crestere a salariilor cu 18%, iar compania a cerut o subventie de la bugetul de stat de peste un miliard de…