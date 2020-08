Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca se fereste sa mai avanseze o data pentru darea in circulatie a metroului pe Magistrala M5, spunand ca a primit "tot felul de explicatii" pentru intarziere de la companiile implicate, doua fiind plauzibile. El mentioneaza totusi ca specialistii sunt de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca intentioneaza sa aiba o discutie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sa sprijine toate activitatile necesare pentru darea in trafic cu calatori a Magistralei de metrou M5, anunța AGERPRES."Am de gand sa am o…

- Cand se va putea circula cu metroul in Drumul Taberei. Ministrul Transporturilor da un nou termen de finalizare pentru Magistrala 5 Magistrala 5 de metrou va fi data in trafic cu calatori dupa ce vor fi realizate toate testele dinamice, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Dupa opt ani de la inceperea lucrarilor la Magistrala 5, metroul din Drumul Taberei ar putea deveni realitate. Ministrul Transporturilor da ca sigura luna septembrie 2020 pentru darea in folosința a liniei, scrie Agerpres.Lucian Bode spune ca principalul motiv pentru care magistrala nu a fost data in…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC), Gabriel Mocanu a indeplinit, pana la momentul numirii sale, functia de director al Directiei Infrastructura si Sisteme Informatice, avand o experienta de peste 25 de ani la Metrorex."Asa cum…

- Mariana Miclauș și-a dat demisia din funcția de director Metrorex, unul dintre motive fiind reproșurile legate de intarzierea inaugurarii Magistralei 5, scrie Clubferoviar.ro Consiliul de Administrație al Metrorex, intrunit in ședința joi, a luat act de demisia Marianei Miclauș și a numit un nou director…