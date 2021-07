Ministrul Transporturilor dă vina pe un mecanic în accidentul feroviar de la Fetești Mecanicul trenului de marfa care a lovit o alta garnitura staționata in Fetești (Ialomița) ar fi fost beat și a adormit, susține ministrul Transporturilor, Catalin Drula. De asemenea, sistemul care ar fi trebuit sa franeze trenul nu funcționa. Intrebat ce ar fi cauzat accidentul feroviar de la Fetești, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a spus, joi dimineața, la Antena 3, ca, cel mai probabil, conductorul trenului a adormit la volan și se afla sub influența alcoolului. „Vreau sa transmit un semnal destul de clar catre acești operatori de marfa din zona privata, pentru ca, in fine, de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mecanicul trenului de marfa care a lovit o alta garnitura staționata, in stația Fetești, jud. Ialomița, ar fi adormit și ar fi fost sub influența alcoolului, a spus, joi dimineața, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. De asemenea, sistemul care ar fi trebuit sa franeze trenul nu funcționa. Intrebat…

- Mecanicul trenunului de marfa care a lovit o alta garnitura staționata, in stația Fetești, jud. Ialomița, ar fi adormit și ar fi fost sub influența alcoolului, a spus, joi dimineața, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. De asemenea, sistemul care ar fi trebuit sa franeze trenul nu funcționa. Intrebat…

- UPDATE Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA anunța, joi dimineața, ca trenurile spre și dinspre Litoral circula pe ruta deviata, ca urmare a ciocnirii celor doua trenuri de marfa din stația Fetești. Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA informeaza ca magistrala București – Constanța este blocata…

- Doua trenuri de marfa s-au ciocnit la Fetesti pe Magistrala M 800 Bucuresti – Constanta, iar circulatia feroviara este inchisa de la miezul noptii. Trenurile spre și dinspre Litoral circula pe ruta deviata, anunța CFR Calatori. „Magistrala 800, in zona de triaj din stația CF Fetești/IL – un tren marfar…

- Trenurile inregistreaza intarzieri de pana la 7 ore, iar mai multe au fost anulate in urma vijeliilor de miercuri seara in mai multe zone ale țarii, relateaza News.ro . ”Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au produs deranjamente ale infrastructurii feroviare si in alimentarea cu energie electrica…

- CFR Calatori : Trenuri cu intarzieri de sute de minute și curse anulate in urma vijeliilor de miercuri seara CFR Calatori : Trenuri cu intarzieri de sute de minute și curse anulate in urma vijeliilor de miercuri seara Traficul feroviar a fost perturbat in urma vijeliilor de miercuri seara in mai multe…

- ”Din cauza conditiilor meteo nefavorabile inregistrate in seara de 28.07.2021, in partea de nord, vest, centru a tarii, si in zona municipiului Bucuresti, care au produs deranjamente ale infrastructurii feroviare si in alimentarea cu energie electrica la reteaua de tractiune a trenurilor si alimentare…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunța ca a fost redeschisa magistrala București – Constanța. Toate trenurile de calatori spre și dinspre litoral circula, incepand cu ora 2.30, pe ruta directa. La Fetești, unde cinci vagoane ale unui tren de marfa au deraiat, traficul e redirecționat pe un singur…