”Astazi am lansat in dezbatere publica Planul National de Redresare si Rezilienta. Practic acest plan porneste de la un angajament al guvernului si anume: Dezvoltam Romania cu fonduri europene. Cred am demonstrat in cele 12 luni ca acest obiectiv al guvernului poate fi atins si in 2020, absorbtia este de trei ori mai mare comparat cu orice an din ultimii opt. Daca e sa dau un exemplu de la noi, de la Transporturi, Bugetul nostru pe 2020 fonduri europene a fost de 6,1 miliarde de lei. Noi am reusit sa executam tot acest buget, in raport cu executii de 2-3 miliare de lei in anii precedenti. Din…