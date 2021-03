Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum a anunțat de ieri Puterea.ro , ministrul Transporturilor Catalin Drula a reziliat contractul cu constructorul sectorului Chețani – Campia Turzii din autostrada A3. Este vorba de constructorul Straco Grop, care se afla in insolvența. Catalin Drula a scris pe Facebook urmatorul mesaj: „DESTUL!…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat, joi seara la Digi24, ca inca din primele zile de mandat s-a interesat de proiectul privind constructia autostrazii Bucuresti – Brasov si ca a aflat ca pentru aceasta nu s-a mai facut un studiu de fezabilitate din anul 2005, relateaza news.ro. Ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, vineri, ca s-a lansat licitatia pentru largirea la 4 benzi a Centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest, intre autostrada A1 si DN5, proiectare si executie. ”O veste buna: astazi s-a lansat licitatia pentru largirea la 4 benzi a centurii Bucuresti,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat ca, incepand de miercuri seara, se va circula fara restricții de viteza pe autostrada Lugoj-Deva, intre nodul Ilia și nodul Holdea. ”Am o veste buna de la Ministerul Transporturilor. Pe autostrada Lugoj-Deva, lot 3, intre nodul Ilia si nodul Holdea…